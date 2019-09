Ponzanelli cantiere argine Parmigliola

“Un anno fa il primo sopralluogo sull’argine del Parmignola crollato nell’esondazione di cinque anni fa e oggi il primo controllo al cantiere già operativo che, oltre all’arginatura in sponda destra del torrente, sistemerà anche la viabilità nel tratto immediatamente a monte del viadotto autostradale A12”. E’ soddisfatta il sindaco Cristina Ponzanelli che stamani, insieme all’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, al direttore lavori e ad alcuni tecnici ha verificato lo stato dell’arte dell’opera pubblica che, una volta conclusa, potrà mettere definitivamente in sicurezza la frazione di Marinella. “Oggi – ha detto Ponzanelli – è un giorno importante per Marinella, per i suoi abitanti e per il suo futuro. In un anno abbiamo aperto il cantiere e nel giro di qualche mese la nostra frazione marina potrà davvero guardare avanti”.