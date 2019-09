Ponza: denunciati i proprietari di tre locali notturni

In seguito ad un weekend di controlli serrati, sono stati arrestati i proprietari di tre locali notturni a Ponza.

A Ponza, la notte scorsa, i carabinieri del locale comando stazione, nel corso di servizio di controllo ai vari locali notturni dell’isola, hanno denunciato in stato di libertà sei persone del luogo, proprietari di tre locali notturni per aver commesso diversi reati.

Primo fra tutti disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, seguito da mancanza criteri di sicurezza per la pubblica incolumità.

Inoltre hanno organizzato attività senza autorizzazione di spettacoli ed intrattenimento. In questo caso si tratta di una violazione amministrativa.

Sempre nello stesso contesto, è stato inoltre denunciato in stato di libertà un 42enne del luogo, per il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti. L’uomo è stato controllato mentre a bordo di proprio natante da diporto, trasportava rifiuti speciali non pericolosi, nello specifico, fanghi prelevati da fossa asettica, senza averne alcun titolo o abilitazione.