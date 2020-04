Pontecorvo: arrestato pusher 27enne

Un giovane 27enne del luogo, che ha già commesso reati contro il patrimonio e la persona, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è anche stato sottoposto alla sanzione amministrativa per l’inosservanza dei divieti imposti dal Decreto Covid-19.

Durante il controllo della sua vettura sono stati trovati materiali usati per il confezionamento di sostanze stupefacenti, come bustine per il sottovuoto e e rotoli di cellophane. A seguito della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri materiali per il confezionamento di sostanze stupefacenti, inoltre 1 grammo e mezzo di cocaina e più o meno 20 grammi di hashish. Al momento il giovane si trova agli arresti domiciliari.