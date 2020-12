Ponte San Giorgio – Genova bloccata in questa giornata di allerta gialla

Dopo la riconsegna del nuovo ponte, Autostrade riconferma le lacune nel gestire la viabilità nel territorio Ligure. Blocco totale sull’autostrada A7 direzione Milano, Ponte San Giorgio bloccato con 4 km di coda di tir e continuano ad accedere mezzi al casello di Genova ovest : assurda gestione da parte della società autostradale.

Aggiornamento ore 14.30: I cittadini sul posto riportano tre ore di autostrada per percorrere il tratto da Rapallo a Genova ovest, situazione in commentabile visto che questo è un servizio per cui si paga. L’Italia non solo sembra andare a rotoli per una politica che non funziona, ma ci si mette anche la pessima organizzazione sulla viabilità delle infrastrutture e gli amministratori hanno stipendi da “5 stelle”.

I trasportatori nella giornata odierna sono abbandonati nella morsa del traffico.