Partiranno venerdì sera alle 22 i trasporti eccezionali per portare le parti di impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera destinate al lato Levante del cantiere. Lo annuncia il commissario alla ricostruzione. L’avvio del trasporto per il lato di Ponente era iniziato già a luglio. Per consentire il transito dei conci in Piazza Vittorio Veneto dovrà venir smontato temporaneamente il grigliato aereo a protezione della linea di alimentazione del filobus e già da questa sera, dalle 21.30 alle 05 e per tre notti, sarà chiusa una corsia e il traffico sarà a senso unico alternato. Per 4 mesi sarà anche interdetto il passaggio pedonale sul marciapiede della piazza a levante. Dalle 22 del 6 settembre i conci arrivati via mare verranno portati dalla banchina Aen/Arcelor Mittal al cantiere, con quattro veicoli di scorta. La viabilità sarà interdetta nel percorso lungo, in ordine, vie della Superba, Tea Benedetti, Ponte Pieragostini, Pieragostini, Avio, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Montano, e le vie Reti e Fillak.