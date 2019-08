Ponte Morandi: presidio contro Benetton

A un anno dal crollo del Ponte Morandi è stato organizzato un presidio contro Benetton.

I manifestanti del sit-in contro la famiglia Benetton hanno scelto di organizzare la loro manifestazione in piazza Duomo, davanti alla sede di Edizioni, la holding della famiglia di industriali.

Gli organizzatori della mobilitazione sono il Comitato No Terza Corsia A13 Padova-Monselice, la Cucina Brigante, Potere al Popolo e la Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche. A Treviso e in altre città hanno promosso mobilitazioni di questo tipo contro la famiglia che aveva in gestione il ponte.

Nel comunicato diffuso dalle organizzazioni: “Treviso è il centro dell’impero industriale della famiglia Benetton. Il crollo di un ponte su cui transitavano ogni giorno migliaia di veicoli, sopra una valle abitata da migliaia di persone, non può essere trattato come una tragica fatalità. C’è una doppia responsabilità, quella di un’impresa che antepone i profitti agli investimenti e un sistema politico ed economico che affida ai privati la gestione di settori di interesse collettivo primario come infrastrutture e servizi essenziali.”

Nel frattempo, i vertici di Atlantia hanno diffuso una lettera aperta sui principali quotidiani italiano per ricordare il dolore verso i familiari delle vittime.