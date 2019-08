Sul lato ovest del cantiere del nuovo ponte di Genova sono in corso le attività di demolizione della pila 2, l’ultima rimasta del viadotto Morandi. Un escavatore dotato di pinze idrauliche installate sopra un braccio di 30 metri di lunghezza (lo stesso utilizzato per abbattere gli edifici di via Porro) sta demolendo in piccoli pezzi la pila a ridosso della collina di Coronata. La demolizione totale della pila 2 terminerà entro pochi giorni.