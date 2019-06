Ponte, esplosivo sulle pile. Bucci: “Il piano è pronto, il 18 saprete”

GENOVA – “Il piano va avanti come deve andare, il 18 nel corso delle due assemblee pubbliche spiegheremo tutte le manovre del piano di evacuazione e il conseguente rientro in casa. E’ tutto chiaro. La data confermata al momento è quella del 24 giugno” così il commissario alla Ricostruzione Marco Bucci a margine del convegno organizzato da Spediporto dal titolo “Il Porto sul Polcevera. La rinascita economica della Valle dopo il crollo del ponte Morandi”.

Si avvicina dunque il giorno dell’utilizzo dell’esplosivo con le micro-cariche sulle pile 10 e 11 nel lato est del cantiere. Ieri in prefettura si è svolta una nuova riunione della commissione esplosivi per fare il punto sul piano. Le parti si sono date appuntamento per la settimana prossima. Probabile l’incontro avvenga il 18 mattina. Nel pomeriggio infatti è prevista la doppia assemblea, la prima si svolgerà alle 18.30 nel chiostro di San Bartolomeo di Certosa, la seconda alle 20.30 al centro civico Buranello di Sampierdarena.

Per quanto riguarda i lavori, ieri la pinza idraulica ha ripreso a demolire le palazzine di via Porro, dopo il civico 10 ora i tecnici hanno iniziato ad abbattere le pareti del civico 7, quello esattamente di fronte a quello già demolito.