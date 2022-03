Ponte Corleone. Assessore Prestigiacomo: “Il Comune non sta perdendo tempo. Ci si sta assicurando che il ponte sia transitabile senza pericoli”

Notizie



“La Icaro Progetti ha consegnato la relazione di indagini al Comune di Palermo, specificando che il ponte può tornare a due corsie e assicura una transitabilità per altri cinque anni. Premesso che il Comune ha affidato le somme reperite dal Ministero per la progettazione della messa in sicurezza del Ponte esistente ad Anas attraverso la struttura commissariale e che Anas sta già lavorando al progetto che entro fine giugno dovrebbe essere pronto e che sempre il Comune è riuscito a recuperare le somme per i lavori di messa in sicurezza del ponte, questi, grazie agli accordi quadro di Anas, partiranno sicuramente dopo l’estate. Anas si è occupata della segnaletica verticale e orizzontale,

indispensabile per aprire le due corsie sul ponte e sempre Anas ci fa sapere che dovrebbe arrivare entro il 25 marzo. Considerato che, per aprire le due corsie senza che ci siano pericoli, non basta spostare i new jersey posizionati sulla carreggiata, l’Ufficio Mobilità sta predisponendo una nuova ordinanza che a breve sarà pronta e soltanto dopo che sarà arrivata la segnaletica, potremo cominciare i lavori per realizzarle. Il Comune non sta perdendo tempo: ci si sta assicurando che tutto venga fatto a regola d’arte per la sicurezza dei cittadini. La cosa più importante è che, seguendo le regole dettate dalla ICARO, il ponte sia transitabile senza pericolo”.

Lo dichiara l’assessore Maria Prestigiacomo.