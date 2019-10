Ponte: Bucci, entro fine anno si vedranno gli impalcati

I tempi complessivi del cantiere per il nuovo viadotto sul Polcevera non dovrebbero vedere ritardi legati alle recenti allerta per il maltempo: “Sono convinto che a fine aprile faremo l’inaugurazione”, ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci. “La costruzione del ponte va avanti esattamente come deve andare da piano. Non c’è motivo per definire la situazione in ritardo”, ha detto Bucci interpellato in particolare sulle possibili conseguenze delle importanti piogge degli ultimi giorni, che hanno fermato alcune attività. “Manterremo i tempi del project planning, come hanno garantito PerGenova – ha spiegato -.

Andremo avanti come abbiamo sempre detto. Fine aprile è la best option e lo rimarrà”. “Gli impalcati si vedranno tutti a fine anno – ha aggiunto Bucci – esclusi un paio che saranno montati all’inizio di gennaio. L’arrivo delle nuove gru ci consente di fare più sollevamenti contemporanei”. Anche “i costi rimangono così come sono” stati previsti, ha detto Bucci.