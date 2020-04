Poliziotto muore nel tentativo di sventare una rapina in banca. VIDEO

Un poliziotto di 37 anni è morto ed un altro è rimasto ferito a Napoli nel tentativo di bloccare gli autori di un colpo in banca. L’auto degli agenti della pattuglia del commissariato di Secondigliano, all’altezza di Calata Capodichino, ha cercato di frapporre un blocco alla fuga della vettura sulla quale si trovavano gli autori del colpo ma è stata travolta dagli uomini in fuga. I due rapinatori feriti nello scontro sono stati bloccati.

Napoli, un poliziotto muore per sventare un furto in banca

Sono stati rintracciati anche gli altri due componenti la banda di malviventi. I due sono sotto interrogatorio. Sono stati invece arrestati i malviventi bloccati stamane: si tratta di due uomini, 27 e 40 anni, entrambi residenti nel campo nomadi di Giugliano in Campania (Napoli). Gli investigatori della Polizia di Stato contestano ai due l’ omicidio volontario, lesioni personali dolose, tentativo di rapina aggravata e ricettazione.

Il fatto è successo nella notte. I banditi avevano tentato di forzare il bancomat della Banca di Credito Agricolo di via Abate Minichini a Napoli senza riuscirci. Nella fuga hanno imboccato contromano Calata Capodichino e si sono trovati di fronte la volante della Polizia che procedeva nel regolare senso di marcia. L’impatto è stato violentissimo. Il parabrezza della pattuglia è completamente sfondato mentre addirittura il motore dell’auto dei banditi è stato sbalzato fuori. L’agente di polizia è stato soccorso e portato in ospedale ma per lui non c’è stato niente da fare.

Pasquale Apicella, l’agente scelto di Polizia morto nel tentativo di bloccare gli autori di un tentato furto in banca a Napoli, aveva 37 anni. Lascia la moglie e due figli, di 6 anni ed uno di pochi mesi. In Polizia dal dicembre dal 2014, è stato prima all’ufficio del personale della Questura di Milano. Dal giugno 2016 ha lavorato al commissariato Trastevere e dall’ottobre 2017 era a Napoli, prima al commissariato Scampia e successivamente, dal dicembre 2019, al commissariato di Secondigliano.

“Con profonda tristezza ho appreso la notizia del decesso in servizio dell’Agente scelto Pasquale Apicella nel corso di un intervento per fermare i responsabili di un tentativo di furto presso un istituto bancario di Napoli. Nell’esprimere a lei e alla Ps la mia solidale vicinanza, la prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e all’Assistente Capo Salvatore Colucci, rimasto ferito nell’intervento, gli auguri di pronto ristabilimento”. Così il capo dello Stato Sergio Mattarella, in un messaggio al Capo della Polizia Franco Gabrielli.

“In giornate che vedono impegnate le forze di polizia nei controlli per il contenimento del coronavirus, la Polizia continua l’attività di controllo a presidio di legalità contro la criminalità, pagando un prezzo altissimo con la perdita di un suo uomo”, ha detto il capo della polizia Gabrielli.