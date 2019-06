POLIZIOTTI EROI: SALVANO UN UOMO DA UN MALORE IN ATTO.

Due poliziotti in forza alla Questura di Sondrio, domenica pomeriggio, liberi dal

servizio, sono intervenuti prestando i primi provvidenziali soccorsi ad un anziano

che, in compagnia della moglie, si è visto colto da un malore. E’ successo a Gera

Lario (CO), intorno alle ore 16, in una calda domenica di inizio estate.

I due poliziotti, D. F. di 53 anni e P. D. di anni 50, entrambi in vacanza con le

rispettive compagne, si stavano godendo la prima vera domenica d’estate quando la

loro attenzione è stata attirata da un uomo seduto ad un tavolino che

improvvisamente si comprimeva il petto e perdeva conoscenza. A quel punto, forse

spinti dallo stesso spirito di sacrificio e di assistenza al prossimo che li ha portati ad

indossare la divisa della Polizia di Stato anni addietro, non hanno esitato ad

intervenire per prestare i primi soccorsi al malcapitato. Dopo essersi resi conto della

criticità della situazione, hanno adagiato il malcapitato al suolo e hanno effettuato

un massaggio cardiaco che si è rivelato provvidenziale. Subito dopo, in attesa dei

sanitari, hanno posto l’uomo in posizione laterale di sicurezza e hanno fatto sì che

mantenesse le funzioni vitali appena riprese. L’uomo, residente in provincia di

Varese, è stato poi ricoverato presso il reparto di cardiologia dell’ospedale di

Gravedona.