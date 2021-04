Polizia trova quasi 20 kg droga in una casa, un arresto

– Quasi 20 chili di droga, con un valore sul mercato di circa 100.000 euro, sono stati sequestrati dalla polizia a un 46enne, arrestato al termine di un’ indagine della squadra mobile di Bologna. Da alcuni giorni gli investigatori tenevano sotto controllo l’uomo, già con precedenti, seguendolo nei suoi spostamenti in scooter in zona Bolognina, dove risiede.

Faceva faceva frequenti soste in uno stabile di via Lombardi, a poca distanza dalla sua abitazione, per poi ripartire. Venerdì pomeriggio gli agenti gli hanno intimato l’alt per controllarlo: l’uomo ha tentato la fuga, sempre in sella al suo scooter, ma dopo un inseguimento è stato bloccato.

La successiva perquisizione dell’alloggio di via Lombardi, con l’aiuto dei cani Irvin e Jago delle unità cinofile della questura, ha permesso di trovare 17 chili di hascisc e un chilo e mezzo di marijuana, oltre a una macchina per il sottovuoto e due bilance professionali. Il Gip ha convalidato l’arresto disponendo per il 46enne la custodia cautelare in carcere.