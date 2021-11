Polizia sequestra 120 dosi cocaina, un arresto

Oltre un etto di cocaina suddivisa in circa 120 dosi è stata sequestrata a Spoleto dalla polizia che ha arrestato un cinquantaquattrenne.

L’uomo era finito all’attenzione degli investigatori del commissariato dopo essere stato notato per alcuni suoi atteggiamenti sospetti durante pattugliamenti in borghese in città e in alcune aree costantemente monitorate, poiché ritenute sensibili.

Lo hanno quindi bloccato mentre riscuoteva quelli che sono ritenuti i proventi dello spaccio.

Gli Agenti hanno quindi ricostruito le modalità con le quali l’uomo, avvalendosi – è stato riferito dalla polizia – della “copertura” di una piccola attività ludico, sportivo, commerciale, nella periferia cittadina, aveva dato avvio ad una articolata rete di spaccio organizzata “nei minimi dettagli”.

Nel corso dei controlli in uno dei suoi domicili è stata recuperata la droga, un bilancino di precisione, della sostanza da taglio e 1.830 euro, ritenuti provento dello spaccio.