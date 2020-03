Polizia al rione Pignasecca

Controlli ed informazione ai residenti del Rione Pignasecca da parte dalla Polizia.

Il Rione – dove più volte sono stati segnalate situazioni di mancato rispetto della normativa anti-Covid 19 – è stato raggiunto dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati di zona. I poliziotti hanno informato i residenti sulla necessità di scaglionare gli orari di uscita per fare la spesa ed hanno verificato che negli esercizi commerciali, venisse rispettata la distanza di sicurezza fra i clienti per evitare pericolosi assembramenti. L’ invito rivolto ai cittadini è quello di ridurre le uscite ai casi di necessità e di osservare con rigore le raccomandazioni per evitare il contagio.