Politano-Spinazzola: possibile dietrofront da parte dell’Inter

Sembrava essere tutto già stabilito: Matteo Politano alla Roma, Leonardo Spinazzola all’Inter. Le firme e l’annuncio ufficiale sembravano poco più che una formalità, invece potrebbe saltare tutto. L’Inter vorrebbe condurre dei test fisici supplementari su Spinazzola ad Appiano Gentile, al proprio centro d’allenamento, prima di essere convinta di chiudere l’affare. Non però a titolo definitivo. Marotta vorrebbe infatti che entrambi i giocatori cambino maglia con la formula del prestito con diritto di riscatto, con le stesse cifre. Proposta che si scontra con la volontà della Roma, furiosa per il dietrofront dell’Inter. Se l’affare non dovesse chiudersi, tornerebbe in voga il nome di Ashley Young.