Policlinico Tor Vergata, 67enne cade da lettiga e muore. Era rimasto da 5 giorni in pronto soccorso

Ricoverato per una polmonite, aveva provato ad alzarsi ma era caduto. Indaga la Procura

Un uomo di 67 anni è caduto dalla lettiga del pronto soccorso del Policlinico Tor Vergata di Roma, ed è deceduto qualche giorno dopo per aver battuto la testa. La Procura sta indagando contro ignoti, dopo la denuncia dei familiari, ipotizzando il reato di omicidio colposo. Il paziente era stato ricoverato a fine dicembre per una polmonite ed è rimasto sulla lettiga per cinque giorni in attesa che si liberasse un posto. Sfinito e stanco di stare sdraiato avrebbe tentato di alzarsi cadendo rovinosamente a terra. I medici hanno provato a salvargli la vita con un intervento ma è stato tutto inutile. I parenti del 67enne vogliono chiarezza e chiedono di indagare sul caso.

Il Policlinico si difende precisando che l’uomo è arrivato al “Pronto Soccorso in codice rosso per complesse patologie cardiopolmonari che ne hanno reso necessario il ricovero immediato in sala Emergenze, l’area del Pronto Soccorso paragonabile a una Terapia Intensiva”. La notte del 25 dicembre, secondo l’ospedale, il paziente era “su un lettino, mantenuto in posizione di sicurezza con spondine laterali alzate, si è repentinamente spostato per mettersi in piedi nonostante fosse in ventilazione assistita ma le gravi condizioni di fragilità e debolezza hanno determinato una caduta. Il personale gli ha prontamente prestato soccorso”.