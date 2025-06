Polemica sul Gran Sasso Street Tour: tra promozione turistica e tutela ambientale

Il Gran Sasso Street Tour 2025, previsto per il 29 giugno, sta suscitando un acceso dibattito tra gli appassionati di motori e gli ambientalisti. L’evento, che prevede una parata di auto sportive sulle strade montane del Gran Sasso, è stato organizzato dall’Abruzzo Racing Club con l’intento di promuovere il territorio e celebrare la passione per le auto.

Tuttavia, l’iniziativa ha sollevato preoccupazioni tra le associazioni ambientaliste, che temono un impatto negativo sull’ecosistema fragile della montagna. Secondo queste organizzazioni, l’afflusso di veicoli potrebbe compromettere la biodiversità locale e danneggiare i sentieri escursionistici. Inoltre, viene sottolineato che eventi simili potrebbero incentivare comportamenti irresponsabili tra i partecipanti, come l’abbandono di rifiuti o il disturbo alla fauna selvatica.

D’altra parte, gli organizzatori dell’evento sostengono che il Gran Sasso Street Tour rappresenti un’opportunità per valorizzare la montagna e attirare visitatori, contribuendo così all’economia locale. Evidenziano inoltre che l’evento è stato progettato nel rispetto delle normative ambientali e che sono stati previsti percorsi che evitano le aree più sensibili.

Il dibattito evidenzia la necessità di trovare un equilibrio tra la promozione turistica e la conservazione dell’ambiente. Mentre alcuni ritengono che eventi come il Gran Sasso Street Tour possano essere un veicolo per sensibilizzare il pubblico alla bellezza e alla fragilità del territorio, altri ritengono che tali manifestazioni possano avere effetti deleteri se non gestite con attenzione.

In conclusione, la polemica sul Gran Sasso Street Tour mette in luce le sfide legate alla gestione sostenibile del turismo in aree naturali protette. È fondamentale che le autorità competenti, gli organizzatori e le comunità locali collaborino per garantire che eventi come questo possano svolgersi nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni locali.