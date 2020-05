Pochi in spiaggia a Sestri Levante

Complice il cielo nuvoloso ed il blocco ancora in vigore con le regioni limitrofe l’esperimento della gestione delle spiagge libere è stato positivo. Sestri Levante che con i suoi 60 mila metri quadrati di arenili liberi al pubblico, detiene il record ligure, ha visto scarso afflusso a Riva Trigoso e discreto numero di bagnanti nella Baia del Silenzio. Qualcuno, nonostante le critiche ai sacchi bianchi sistemati come segna posti sull arenile divenuto patrimonio dell’Unesco, ha azzardato che la scelta potrebbe servire per evitare la ressa degli scorsi anni. Il banco di prova si avrà nel prossimo weekend per il quale oggi sono giunte centinaia di prenotazioni per case in affitto e stanze in albergo. (ANSA).