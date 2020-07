Poche mascherine,multa a discoteca Covo

I carabinieri hanno sanzionato il Covo di Nord Est, storica discoteca della riviera ligure, tra le più frequentate dalla movida, per mancato rispetto delle norme anti Covid. I militari hanno trovato troppa gente, senza mascherine e senza il rispetto del distanziamento fisico nel locale dove cantò anche Frank Sinatra. L’ammontare della multa è da stabilire. Il locale aveva riaperto a fine giugno. La sanzione è arrivata nel corso di un maxi controllo del Tigullio, tra Santa Margherita, Chiavari e Sestri Levante per verificare norme anticontagio ma anche per prevenire tante risse e danneggiamenti fatti da bande di giovanissimi in gran parte provenienti da Milano e in vacanza. Sono state oltre 600 le persone controllate tra mercoledì e ieri.