Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha approvato le convenzioni con la Città metropolitana di Torino per i due progetti dedicati alla qualità dell’abitare e alla riduzione del disagio abitativo sul territorio metropolitano nell’ambito del bando del programma PINQuA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) finanziato da fondi del PNRR- Next generation EU – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3.

Un passo fondamentale a cui segue da parte del Ministero l’erogazione dell’acconto del finanziamento di 15 milioni di euro a disposizione di ogni progetto.

I progetti sono “resiDenza-resiLIenza”, che raggruppa i Comuni di Moncalieri (capofila), Nichelino, Chieri, Beinasco, Trofarello, La Loggia e Piobesi Torinese, unitamente all’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e Atc del Piemonte Centrale, che si è piazzato 74esimo su 290 proposte complessive; e “Ricami Urbani-ricucire l’abitare metropolitano” che raggruppa i Comuni di Collegno (capofila), Grugliasco, Borgaro Torinese, il Consorzio Intercomunale Torinese e Atc del Piemonte Centrale.

Il passo successivo, in via di definizione, è l’accordo di parternariato fra la Città metropolitana e i soggetti attuatori per definire i ruoli delle parti interessate, dopodiché sarà possibile dare il via alle opere.

“Sono fra le prime risorse del Pnrr che arrivano alla Città metropolitana” commenta la Consigliera delegata metropolitana alla pianificazione strategica “e il nostro ente in questo caso riveste anche il ruolo di soggetto beneficiario. I tempi, dall’emissione del bando all’arrivo dei finanziamenti, sono stati piuttosto veloci. Lavorare in modo concertato, con la regia di un Ente di area vasta come la Città metropolitana capace di aggregare idee e risorse, è la via da perseguire”.