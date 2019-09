Plastica d’Amare: ecofestival ad Ostia

Foto della mostra “82°07’ Nord”

Ad Ostia si terrà l’ecofestival Plastica d’Amare dal 5 al 8 settembre.

Dal 5 al 8 settembre si terrà a Ostia l’ecofestival Plastica d’Amare. Si tratta del primo ecofestival della Capitale ed è stato organizzato da DocLive, in collaborazione con il Wwf e PolarQuest.

Lo scopo del festival è sensibilizzare sul tema dell’ambiente e fornire quanti più spunti di riflessione possibili, imparando che la plastica, nel modo corretto, può essere riciclata.

In questo modo non nuoce agli abitanti degli oceani, che sono i primi a pagare le nostre leggerezze in materia di raccolta differenziata e stile di vita sostenibile

Da giovedì fino a domenica si terranno dibattiti e laboratori, sia per gli adulti che per i bambini. Ci saranno anche delle esposizioni di artigiani e designer.

Per non parlare della mostra fotografica “82°07’ Nord”, un’esposizione che ripercorre i passi la spedizione artica in barca a vela “PolarQuest 2018”.

Giovedì alle 18 si terrà la conferenza organizzata dal Wwf “Mediterraneo in trappola, come salvare il mare dalla plastica”. Dalle 21, ci sarà musica dal vivo.

Il 6 settembre, è da segnalare l’incontro alle 18 con la onlus Oceanomare Delphis, impegnata nello studio e nella tutela dei tursiopi del litorale laziale con il progetto “Delfini Capitolini”.

Sabato 7 settembre ci sarà il live painting di Moby Dick, street artist da sempre sensibile alle tematiche ambientali. L’ultimo giorno si passa ai fatti: i partecipanti andranno a raccogliere i rifiuti, insieme agli esperti del Wwf.