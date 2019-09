Più di un milione di multe in 6 mesi

In sei mesi a Roma ci sono state più di un milione di sanzioni amministrative per infrazioni alla guida.

Sanzioni alla guida: a Roma più di un milione di multe in sei mesi. Per la precisione oltre 1.100.000. Un numero esorbitante, bel oltre il 10% in più rispetto ai primi sei mesi del 2018.

La fonte sono i dati diffusi dalla Polizia locale di Roma Capitale. Grazie allo Street Control è stato possibile accertare tutta una serie di violazioni che altrimenti sarebbero sfuggite anche all’occhio più attento.

In questo modo è possibile rilevare le infrazioni in tempo reale. Così si possono multare tutte le persone che parcheggiano in doppiafile e che utilizzano lo smartphone alla guida senza auricolare o vivavoce. Si parla di 15379 violazioni contestate nei primi sei mesi di quest’anno (8851 nel 2018).

Per non parlare di tutti i guidatori scoperti senza assicurazione o revisione obbligatoria: 8581 le infrazioni riscontrate da gennaio a giugno 2019, rispetto alle 6547 rilevate nello stesso periodo dell’anno scorso.

Il contributo delle nuove tecnologie è fondamentale per assicurare ai cittadini un operato sempre più efficiente e garantire la loro sicurezza in modo capillare.