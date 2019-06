Più di 70mila euro da famiglia per coca

E’ accusato di essersi fatto consegnare in pochi mesi dai familiari – secondo gli investigatori – più di 70 mila euro per acquistare cocaina, un perugino di 25 anni arrestato dalla polizia. Tra gli episodi contestati quello di avere minacciato la madre di buttarla dalla finestra.

A carico del giovane la squadra mobile ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

A rivolgersi alla Questura sono stati gli stessi familiari.

In mancanza del denaro necessario ad acquistare la cocaina il giovane – è emerso dagli accertamenti – diventava estremamente aggressivo e violento. Secondo la polizia dalla fine del 2018 aveva quindi iniziato a sottrarre denaro dai conti correnti dei genitori e a pretendere soldi, quasi quotidianamente, dal padre, dalla sorella e soprattutto dalla madre (puntandole anche un coltello alla gola).