Pisa: sabato i funerali di Remo Bodei

Domani, sabato 9 novembre, si terranno a Pisa alle ore 11.30 nel cortile del Palazzo della Sapienza i funerali di Remo Bodei, il filosofo scomparso all’età di 81 anni.

Bodei è stato uno studioso di fama internazionale. Professore emerito dell’Università di Pisa, a lungo docente di Storia della Filosofia nell’ateneo pisano e alla Scuola Normale Superiore. Si è occupato di teoria delle passioni, di modelli della coscienza e di problemi legati alla memoria, all’identità individuale e collettiva.

Lo hanno ricordato il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale e l’assessore alla Cultura Federica Forti: “Una gravissima perdita per la cultura italiana e per la città di Carrara che per suo volere ospita da anni un festival di rilevanza nazionale. Grazie alla lungimiranza del professor Bodei, Con_vivere ha saputo anticipare ed interpretare i grandi dibattiti culturali della contemporaneità. Da carrarese sono grato e orgoglioso di questo suo prezioso dono”.

La sindaca di Empoli Brenda Barnini: “Remo Bodei, grande filosofo e professore, ha saputo accompagnare alla filosofia migliaia di ragazzi e ragazze, affascinando con il pensiero e la riflessione. Considero uno dei più grandi privilegi da Sindaco di Empoli averlo potuto conoscere personalmente perché membro della Giuria del Premio Pozzale – Luigi Russo. La cosa che più mi colpiva di lui era l’assoluta semplicità con cui riusciva a relazionarsi con le persone. Un concentrato unico di Cultura e sapienza associato all’umiltà del comportamento e ad una sottile e sarda ironia che rendeva indimenticabile ogni fortunato incontro con il Professore. Grazie per tutto l’impegno che ha messo nel far crescere le coscienze e le conoscenze. Mancherà tanto al nostro Premio e alla nostra città”.