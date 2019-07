Pisa: annullato il Festival internazionale della robotica

Salta il Festival della robotica di Pisa: il Comune insorge.

La città di Pisa da ormai due anni ospitava il Festival della robotica. Per quest’anno però non sarà così. Non vi è stato un accordo tra chi fino ad oggi ha organizzato il festival e il Comune di Pisa.

Franco Mosca, professore emerito di Chirurgia generale all’Università di Pisa, già l’anno passato aveva dichiarato che: “Il Festival da solo ha i piedi d’argilla e solamente attraverso l’attuazione di un protocollo d’intesa è possibile proseguire l’avventura”.

In altre parole, il Comune di Pisa avrebbe dovuto prendere in mano l’organizzazione del Festival.

Nel frattempo è intervenuto il sindaco di Pisa Michele Conti dicendo che: “Pisa rimane una capitale mondiale della robotica e non ci sarà nessun danno per la città. Se il professore è in difficoltà per organizzare una nuova edizione del Festival, non può scaricare la colpa sul Comune”.

Mosca ha dunque replicato su Repubblica che: “Ho chiesto più volte incontri al sindaco per valutare criticamente quanto fatto finora e per pensare al 2019. L’ultimo tentativo di contatto risale all’aprile 2019 ma all’appuntamento Conti non si è presentato.

Al Comune di Pisa in pratica veniva e viene proposto di realizzare e gestire il protocollo di intesa tra i vari enti coinvolti e valutare la creazione di uno staff dedicato al Festival che si occupi a tempo pieno di organizzazione, amministrazione, comunicazione anche recependo le competenze di diversi giovani che si sono dedicati con passione e speranze all’organizzazione dei due Festival con acquisizione di preziose competenze. Un piccolo gruppo oggi in dispersione”.