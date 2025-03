Pioniere del Riciclo: Primi Ecocompattatori Solari in Italia

Genova si conferma città all’avanguardia nel rispetto dell’ambiente, diventando la prima in Italia ad adottare ecocompattatori alimentati a energia solare per il riciclo delle bottiglie in PET per liquidi alimentari. L’iniziativa, denominata RecoPet, è promossa da Corepla in collaborazione con Amiu e Comune di Genova, con l’obiettivo di incentivare l’economia circolare e ridurre l’impatto ambientale.

La particolarità di questi ecocompattatori è il pannello fotovoltaico integrato, che elimina la necessità di un allaccio elettrico e consente l’installazione in qualsiasi luogo.

L’inaugurazione del primo ecocompattatore si è tenuta in via Mura di Santa Chiara, nel quartiere di Carignano, alla presenza delle autorità locali. Un secondo ecocompattatore è stato attivato presso il Park del Terminal Traghetti, mentre altre due postazioni saranno installate a breve nei quartieri di Sturla e San Martino.

Premi per i Cittadini Virtuosi

Grazie all’app gratuita RecoPet (disponibile per Android e iOS), i cittadini potranno conferire le bottiglie in PET negli ecocompattatori e ricevere punti digitali. Questi punti potranno essere convertiti in sconti e vantaggi presso esercizi convenzionati a livello nazionale. L’iniziativa mira a premiare i comportamenti virtuosi e a coinvolgere attivamente i cittadini nella riduzione dei rifiuti e nel recupero di materia.

Per supportare l’iniziativa, nelle prime due settimane, informatori ambientali saranno presenti accanto alle postazioni di Carignano e del Terminal Traghetti per guidare e informare le persone sull’utilizzo degli ecocompattatori e sui benefici ambientali del riciclo del PET.

Il progetto Recopet si affianca a Plastipremia, un’altra iniziativa di Amiu e Corepla già attiva sul territorio, che ha coinvolto cittadini e scuole in attività di sensibilizzazione e raccolta selettiva della plastica. Entrambe le iniziative rafforzano l’impegno congiunto di AMIU, delle istituzioni e Corepla verso una cultura del riciclo sempre più diffusa, consapevole e partecipata.

Gli ecocompattatori Recopet saranno attivi dal lunedì al sabato, esclusi la domenica e i giorni festivi.