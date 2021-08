Pietre preziose, quali scegliere?

Tutti noi abbiamo visto almeno una volta nella vita un anello o una collana con incastonata una scintillante pietra preziosa che ci ha fatto strabuzzare gli occhi. Che si tratti di diamanti, rubini, smeraldi o di elegante acquamarina, l’effetto è sempre lo stesso… Wow!

Tutti noi siamo delle gazze ladre quando si tratta di scintillii ed è per questo probabilmente che spesso e volentieri le pietre preziose vengono accostate anche a qualcosa che non c’entra nulla, ma che magicamente acquista fascino in questo modo, basti pensare alla famosa slot Starbust.

Ma tutte le pietre sono uguali? Ovviamente no, e non è soltanto per il loro valore commerciale che si differenziano, infatti spesso a queste gemme viene affiancato un significato più profondo.

Scegli la pietra del tuo prossimo gioiello, partendo dal suo significato

Al numero uno, per fama, troviamo il diamante. Chiunque conosce la bellezza di questa gemma, che rappresenta la purezza, l’innocenza e l’invincibilità. Come tutti ben sappiamo è il classico simbolo d’amore e unione utilizzato nella quasi totalità dei casi per gli anelli di fidanzamento. Al secondo posto troviamo lo smeraldo, simbolo di forza, vitalità e armonia. Simbolo spesso di pazienza e di amore incondizionato, di certo saprà fare bella figura sulle persone che rispecchiano tali valori. Al terzo posto, una pietra semplice ed immensamente elegante: l’ametista. Col suo color violaceo di varie sfumature, l’ametista è una pietra a dir poco affascinante. Simbolo di coraggio, gioia ed intelligenza, si dice che questa gemma abbia la capacità di alleviare i sensi di colpa e che renda chi la indossa più sicura di sé. Al quarto posto, l’intramontabile Zaffiro. Col suo blu profondo riesce ad emozionare anche i cuori più duri. Simbolo di pace e felicità, era una volta considerata la pietra sacra a Saturno e per questo rappresentava anche la magia. Al quinto posto l’elegante e preistorica Ambra. Questa pietra spesso è scelta proprio perché equivale ad un fossile. Infatti, nei millenni al suo interno spesso sono rimasti incastonati degli insetti (o addirittura rettili!) che ora rendono ogni pezzo unico nel suo genere. Considerata un portafortuna, e portatrice di vita nell’antichità poiché è l’unica pietra calda al tocco.

Pietre rare di cui non hai mai sentito parlare

Sarebbe facile pensare che la più costosa e pregiata delle pietre siano i Diamanti, ma non è così. Ci sono infatti delle pietre, ai più sconosciute, che hanno valori esorbitanti. complice anche la loro rarità. Tra queste troviamo:

La Tanzanite, che è una meravigliosa varietà blu/violacea della zoisite, chiamata così grazie ai giacimenti dove si trova, collocati ai piedi del monte Kilimangiaro, in Tanzania.

L’Opale nero , al contrario dei suoi cugini più comuni, questa rara eccezione è da considerarsi una vera chicca.

, al contrario dei suoi cugini più comuni, questa rara eccezione è da considerarsi una vera chicca. Il Berillio rosso, anche conosciuto col nome di smeraldo scarlatto, trova i suoi giacimenti concentrati in una piccola area situata tra Nuovo Messico e Utah, negli USA. Questa pietra è nota per essere ben mille volte più preziosa dell’oro.

Ora che hai tutte queste informazioni riguardo le gemme a tua disposizione, potrai sicuramente fare il prossimo acquisto in gioielleria con più accortezza.