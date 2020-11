Pietre e sassi contro bus e auto a Halloween,indagini a Bari

Hanno “festeggiato” Halloween danneggiando e imbrattando autobus e auto in sosta nel quartiere San Paolo di Bari. Diversi gruppi di ragazzi, alcuni apparentemente minorenni, nella tarda serata di ieri sono scesi in strada vestiti tutti di nero e con i volti in parte coperti, armati di mazze e uova. Una decina i bus Amtab danneggiati o imbrattati, colpiti da uova e pietre mentre erano in corsa, così come hanno poi fatto con le macchina parcheggiate, rompendo finestrini e specchietti e soprattutto imbrattandole. Su facebook i residenti di diversi quartieri della città hanno postato foto e video denunciando altri atti vandalici.

“Stanno girando dei ragazzini che rompono le macchine, vetri con le pietre, tergicristalli, che camminano sui tettucci delle macchine, che prendono a pugni gli sportelli. Si muovono in branco, sono almeno una quindicina” si legge nei commenti a un post sulla pagina “Quartiere San Paolo Bari”, “la parte marcia di questo quartiere” scrive un altro cittadino.

Numerose le segnalazioni ai carabinieri che, grazie alle telecamere di videosorveglianza, potrebbero presto identificare gli autori degli atti vandalici, alcuni dei quali prima di muoversi all’assalto del quartiere, avrebbero pubblicato su Instagram la foto ricordo della comitiva, almeno una ventina di persone, in passamontagna con le mazze tra le mani. Le indagini dovranno anche accertare se le persone immortalate nella foto siano le stesse che poi hanno danneggiato bus e auto.