Piemonte è arancione, scattano nuove misure

Il Piemonte torna arancione. Dopo quattro settimane in zona gialla, è entrata in vigore l’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che inasprisce le misure per il contenimento del Covid-19.

Resteranno in vigore per almeno due settimane.

Scatta così il divieto di uscire dal proprio Comune di residenza, se non per ragioni di lavoro, emergenza o salute, da dimostrare con autocertificazione. Bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, tranne che per l’asporto, e sono di nuovo chiusi i musei.