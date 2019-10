Piedimonte Matese, Comitato Civico incontra Assessore Palmeri su questione ospedale

Lo scorso 5 ottobre 2019, il Comitato Civico art.32, per l’Ospedale di Piedimonte Matese, ha incontrato l’Assessore al Lavoro e Risorse umane della Regione Campania, dott.ssa Sonia Palmeri.

La cittadina piedimontese, impegnata nella promozione e sviluppo del territorio matesino, ha esposto in maniera chiara ed inequivocabile la propria posizione precisando che, pur non essendo, la sanità, settore di sua specifica competenza, nel momento in cui è venuta a conoscenza del Piano Ospedaliero e del coinvolgimento dell’Ospedale di Piedimonte, si è attivata per capire i contenuti dello stesso, le previsioni e le eventuali possibilità d’intervento sulla programmazione di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 103 del 28.12.2018.

“L’assessore ha da subito, quindi, compreso l’azione di ridimensionamento nei confronti del presidio ospedaliero matesino ed ha deciso di sostenere la causa pro ospedale, auspicando, innanzitutto, il ritorno alla gestione ordinaria della sanità campana con il superamento del commissariamento, in quanto il governo regionale ha risanato la situazione finanziaria dell’Ente e quindi è in grado di proseguire autonomamente. La dott.ssa Palmeri si dichiara fortemente convinta che la sinergia istituzionale istaurata con il nuovo direttore generale dell’ASL Caserta del dott. Ferdinando Russo rappresenti una reale occasione di approfondimento per puntare ad un concreto piano di rilancio e valorizzazione del presidio di Piedimonte. Infatti, durante un sopralluogo tecnico effettuato lo scorso 19 di settembre, presso l’ospedale, ne ha apprezzato personale, servizi e strutture: concorda quindi sull’importanza del potenziamento del nosocomio”, ha dichiatato il Comitato Civico art.32 in un comunicato stampa.