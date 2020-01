Piccole bulle pestano una coetanea.

E’ successo nel centro commerciale di Casoria alle porte di Napoli.

Un compatto raggruppamento di adolescenti ha cinto una ragazzina che è stata picchiata con una brutalità e una inciviltà sconvolgenti. Un’imboscata in piena regola. E considerare che a metterla in pratica siano giovani fa venire i brividi. È il segnale che non sussistono più freni, non esistono più limiti. La cultura dell’aggressività, spesso ottenuta in famiglia, prende il sopravvento.

Tutto l’episodio è stato diffuso da un esponente del partuto dei verdi.