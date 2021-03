Picco ingressi giornalieri rianimazione, 278 in ultime 24h

Si registra un picco di ingressi giornalieri in terapia intensiva, secondo il nuovo bollettino del ministero della Salute: nelle ultime 24 ore gli ingressi in rianimazione sono stati 278, mai così tanti almeno dal 3 dicembre scorso, ovvero da quando viene diffuso questo dato.

Sono 19.749 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 3.101.093.

Le vittime sono state 376 (100.479 il totale). Ieri i contagi sono stati 13.902.

Cala dal 7,5% di ieri al 5,7% di oggi il tasso di positività.

I tamponi eseguiti sono stati 345.336, quasi il doppio rispetto a ieri.

Complessivamente , sono 2.756 i pazienti in terapia intensiva per il Covid, 56 in più rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Nei reparti ordinari ci sono invece 22.393 persone, in aumento di 562 unità rispetto a ieri.