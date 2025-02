Dopo il picco influenzale che ha colpito milioni di italiani, gli ospedali registrano un aumento di accessi al Pronto Soccorso per sindromi simil-influenzali complicate da problemi respiratori e polmoniti. Il professor Alessandro Grimaldi, presidente dell’Ordine dei Medici dell’Aquila, sottolinea l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, soprattutto per bambini e soggetti fragili, per prevenire complicanze difficili da gestire causate dai virus respiratori.