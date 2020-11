Picchiano e minacciano moglie ed ex davanti figli

I poliziotti delle volanti della questura hanno allontanato da casa a Borgoratti un uomo di 56 anni che ieri ha picchiato la moglie e poi la figlia intervenuta per difenderla. Le due donne, dopo essere state portate in ospedale dagli agenti, hanno trovato il coraggio di raccontare gli anni di botte e minacce.

L’episodio più grave tre anni fa quando l’uomo ha dato un calcio alla schiena della moglie costringendola così a subire un delicato intervento.

Poche ore dopo, un’altra pattuglia è dovuta intervenire in un’abitazione di Sestri Ponente dove un uomo sì è presentato alla porta della ex e ha preteso di entrare per prendere alcuni oggetti. Una volta dentro ha picchiato la donna e l’ha minacciata davanti gli occhi del figlio minorenne. Anche in questo caso l’uomo è stato allontanato ed è stato avviato il codice rosso.