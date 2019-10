Picchia prof e padre compagna di scuola

– Aveva fatto un commento pesante nei confronti di una compagna di scuola ed era stato picchiato appena uscito dall’istituto. Ieri ha incontrato i genitori della ragazza, sferrato un pugno a suo padre e colpito un professore intervenuto per calmarlo. Protagonista della vicenda, avvenuta all’esterno del liceo Azuni di Cagliari, un ragazzino di 14 anni.

Tutto inizia lunedì scorso. Il minorenne si rivolge alla studentessa con una frase greve, lei chiama in aiuto un amico 18enne, forse il fidanzato, che aspetta il ragazzo all’uscita di scuola, spalleggiato da altri coetanei. Il ragazzino viene strattonato e malmenato: andrà al pronto soccorso dove gli vengono assegnati sei giorni di cure. Sul posto arrivano anche i carabinieri. I genitori decidono di non sporgere denuncia, e la storia sembra finire lì. Ieri, però, il 14enne incontra la ragazza con i suoi genitori.