Picchia per anni ex moglie e figlio, arrestato a Foggia

Avrebbe picchiato per anni l’ex moglie e il figlio minorenne. E’ quanto accertato dalla polizia che ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Foggia, nei confronti di un 34enne accusato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo era già stato sottoposto, per fatti analoghi, a un procedimento penale.

In una occasione l’uomo avrebbe colpito con calci e pugni la ex moglie fino a farle perdere i sensi. Mentre l’estate scorsa, durante un pranzo, avrebbe malmenato il figlio perché riteneva stesse mangiando troppo velocemente.