Picchia moglie e figlio. Arrestato 46enne a Nicolosi.

Violenza e maltrattamenti ai danni della moglie e del figlio di soli 9 anni.

Nella giornata di ieri, intorno alle 9.30 del mattino, due equipaggi della Squadra Volante, sono intervenuti nel quartiere Nicolosi (precisamente in via G.B. Grassi), dopo una richiesta di aiuto effettuata al 113 per lite familiare.

Sulle scale del condominio, i poliziotti hanno identificato un uomo, cittadino italiano, nervoso ed agitato che stava provando a fuggire; presenti anche una donna e un bambino di 9 anni, risultati poi rispettivamente moglie e figlio dell’uomo, spaventati e con segni evidenti sul corpo delle botte ricevute da quest’ultimo.

La donna ha riferito agli agenti, di esser stata appena picchiata, assieme a suo figlio, dal marito 46enne e che tali maltrattamenti non erano insoliti; non aveva denunciato l’uomo per paura di ritorsioni e temendo per l’incolumità sua e dei propri figli.

La lite che ha poi portato all’arresto, secondo quanto riferito dalla donna, era iniziata per futili motivi ed era poi degenerata quando il 46enne aveva cominciato a prenderla a calci e pugni. La sua furia però si è abbattuta anche sul figlio di 9 anni, colpito con un’asta appendiabiti, sequestrata dagli agenti.

Madre e figlio sono stati trasportati dai sanitari del 118 presso il Nosocomio, la prognosi è di 25 e 10 giorni per le lesioni riportate.

L’accusa per l’uomo, accompagnato negli uffici della Questura, è di maltrattamenti in famiglia aggravati in flagranza. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari in un’altra abitazione nella sua disponibilità a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.