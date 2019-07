Picchia la figlia perché indossava un top

Una donna marocchina di 18 anni ha preso a schiaffi la figlia di 18 anni perché indossava un top.

Una ragazza di 18 anni stava camminando sul piazzale della stazione di Padova intorno alle 19:30. La giovane aveva indosso un top e dei pantaloncini corti.

Quella sera, la ragazza ha visto la madre da lontano. Ormai è un mese che la ragazza se ne è andata da casa. La madre però, vedendola vestita in quel modo, ha deciso di avvicinarsi e di inveire contro di lei.

Non solo, la madre ha anche preso la figlia a schiaffi. Quando è arrivata la polizia, la donna ha spiegato il suo gesto dicendo che non ce l’avrebbe fatta a vedere la sua bambina, che in realtà è maggiorenne, vestita in modo così succinto.

C’è un dettaglio fondamentale da considerare: si tratta di una famiglia marocchina. Come ha spiegato sul Corriere la giornalista italo-somala Cadigia Hassan: “In realtà si tratta di un problema molto comune. Le seconde generazioni crescono qui, si relazionano con i coetanei occidentali e adottano i loro usi e costumi.

Molti cercano di mascherarlo, di nasconderlo ai genitori. Spesso le ragazze si cambiano d’abito quando sono fuori casa, più che altro per non farsi vedere dal padre che è quello che deve tenere le redini della famiglia, deve mantenerla “rispettabile”. Ecco, qui le mamme solitamente sono alleate delle figlie e sono loro stesse a volte a chiedere come comportarsi nell’educazione dei figli”.