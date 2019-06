Picchia e trascina in strada la compagna: arrestato

Picchia la compagna e poi la trascina in strada, abbandonandola lì. Adesso è stato arrestato.

Nella notte tra mercoledì e giovedì un uomo ha picchiato la compagna con un pezzo di vetro fino a farla svenire. Non contento, le ha avvolto la testa in un asciugamano e l’ha abbandonata in strada.

I carabinieri lo hanno arrestato poco dopo e lo hanno trovato completamente ubriaco. La donna è sopravvissuta ed è stata medicata in ospedale per le ferite profonde riportate sul cranio e i lividi sul resto del corpo.

Il movente dell’aggressione sarebbe stata la gelosia. La donna aveva deciso di uscire da sola con le amiche, lasciandolo a casa. Ad un certo punto, la donna ha deciso di rientrare a casa perché temeva la reazione del compagno.

Appena varcata la soglia, l’uomo l’ha aggredita con violenza fino a farle perdere i sensi. Prima però le avrebbe distrutto il cellulare gettandolo a terra, poi avrebbe deciso di aggredirla fisicamente.

Per fortuna, nonostante fosse notte fonda, l’uomo è stato visto mentre trasportava fuori la compagna svenuta. Una passante ha quindi deciso di dare l’allarme.

L’uomo dunque è stato arrestato in flagranza di reato. Adesso dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento.