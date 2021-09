Piazza San Carlo, pm chiede nove condanne

Nove condanne a pene tra i 2 anni e 3 mesi e un anno e 4 mesi, sono state chieste dal pm Vincenzo Pacileo al processo, ripreso in Corte d’assise, per i fatti di piazza San Carlo del 3 giugno 2017, quando, durante la proiezione su maxischermo della finale Champions Juve-Real, ondate di panico tra la folla provocarono oltre 1.500 feriti e, in seguito, la morte di 2 donne. Tra gli imputati di disastro e omicidio colposo figurano funzionari del Comune e della Questura, oltre al viceprefetto Roberto Dosio, per il quale la richiesta è un anno e 10 mesi.

Secondo il pm ci furono lacune nell’organizzazione e nella gestione dell’evento.