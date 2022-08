Piano di Comunicazione istituzionale 2022 – 2024

Con la delibera n. 23/6 del 21.7.2022 la Giunta regionale ha approvato il Piano di Comunicazione 2022-2024 e l’aggiornamento Piano social redatti dal Servizio Comunicazione istituzionale della Direzione generale della Presidenza in continuità con i precedenti piani (delibere n. 47/5 del 24 settembre 2020 e n. 16/7 del 5 maggio 2021).

I documenti rappresentano degli strumenti innovativi di programmazione scaturiti da un coordinamento e un confronto con tutti gli attori del Sistema Regione e seguono la direttrice delineata dalle Dichiarazioni programmatiche espresse dal Presidente in Consiglio Regionale l’8 maggio 2019 e con il Programma Regionale di Sviluppo2020-2024 “L’Identità che si costruisce nel fare per creare valore e sviluppo sostenibile per i Sardi e la Sardegna” (approvato con DGR n. 9/15 del 5.03.2020).



L’attuale Piano raccoglie e aggiorna i principali interventi realizzati e programmati che hanno maggiore impatto sulla collettività, e individua le azioni di comunicazione necessarie a darne opportuno risalto all’esterno.

Il documento accompagna le azioni di governo e la loro gestione amministrativa illustrando la strategia di comunicazione articolata nei tre pilastri narrativi (MÈRES – SANOS – MANNOS) finalizzata a una corretta rappresentazione delle attività dell’amministrazione e del Sistema Regione, in un’ottica di trasparenza e accountability.

Per queste ragioni il Piano conferma una scelta di comunicazione costante e multicanale, declinata attraverso vari strumenti tradizionali e digitali, per rendere conto ai cittadini degli interventi e delle azioni svolte dalla Regione a garanzia del diritto a un’informazione corretta e trasparente.

Superato il periodo di isolamento dovuto all’emergenza pandemica, la Sardegna è impegnata in una nuova fase che prevede la definizione di azioni volte al rilancio del tessuto economico, sociale e culturale, anche in armonia con il percorso tracciato dal PNRR e dalle opportunità offerte dalla nuova programmazione dei fondi europei.



In particolare, le attività economiche ed imprenditoriali sono al centro di un processo di rinnovamento che abbraccia sostenibilità, difesa dell’ambiente, mobilità, energia pulita e tecnologie all’avanguardia, senza trascurare gli aspetti culturali e identitari peculiari dell’Isola.



La comunicazione rappresenta un asse strategico del processo di sviluppo e crescita della nostra comunità e contribuisce alla consapevolezza di un percorso che coinvolge amministrazione pubblica, cittadini e portatori di interesse.

Piano social 2022 – 2024

L’attuale Piano social rappresenta il consolidamento delle buone pratiche espresse nel precedente e un impegno a rafforzare il rapporto di fiducia tra Amministrazione e cittadini attraverso una presenza costante sulle principali piattaforme.



Da qui l’esigenza di una programmazione varia, verificata e coerente con l’idea di una Regione sempre più trasparente. Oltre al rafforzamento dei canali attivi facebook, instagram, linkedin e youtube attraverso una puntuale attività di aggiornamento editoriale, è in programma l’apertura di nuovi profili, quali Twitter e Telegram, in vista di un continuo potenziamento degli strumenti di dialogo tra l’Amministrazione e i cittadini.

Gli obiettivi principali sono:



Costruire e valorizzare un modello di comunicazione istituzionale basato sulla multicanalità e convergenza di azioni e strumenti digitali che si affiancano alla comunicazione tradizionale;



Promuovere un sistema dialogico, con crescente coinvolgimento della collettività;



Rafforzare la presenza Regione sul web per rendere più efficace l’erogazione dei servizi su tutto il territorio.

Consulta i documenti



Delibera del 21 luglio 2022, n. 23/6 Piano di Comunicazione 2022-2024 e aggiornamento Piano social ;

Piano di comunicazione 2022-2024 [file.pdf];

Piano social 2022-2024 [file.pdf];

Vai al piano di Comunicazione 2021-2023;