Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ti informiamo che i dati personali a te relativi e contenuti nel presente modulo, sono trattati nel pieno rispetto di tale decreto, oltre che

nel rispetto degli obblighi di riservatezza su cui si basa l’attività di CNA La compilazione del presente modulo e della casella “sì” in risposta alla richiesta di autorizzazione sulla privacy, esprime il consenso alla raccolta, al trattamento ed

alla comunicazione dei dati personali da parte di CNA. CNA raccoglie e tratta i tuoi dati ai soli fini di selezione per sè, per aziende partecipate o aziende associate: I tuoi dati potranno essere utilizzati, in forma anonima e aggregata, per

l’elaborazione di statistiche che potranno essere rese note, a società terze. Il trattamento dei tuoi dati per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatiche, sempre nel massimo rispetto delle regole

di riservatezza e di sicurezza previste dal decreto. I dati saranno trattati da parte di dipendenti e/o professionisti incaricati da CNA, i quali svolgano l’attività necessaria alla più efficace intermediazione fra domanda ed offerta di lavoro sotto

la diretta supervisione e responsabilità di CNA stessa. All’interno della nostra società ne potranno venire a conoscenza soltanto i dipendenti ed i collaboratori da noi incaricati del loro trattamento nonché strutture che svolgono, per nostro conto,

compiti tecnici di supporto (servizi legali, controlli aziendali, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informatiche);

I dati, o alcuni di essi, potranno essere comunicati a: altri uffici di CNA;

società appartenenti a CNA;

imprese associate a CNA;

soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità.

Titolare del trattamento è CNA SERVIZI BOLOGNA SCRL – Ufficio Risorse Umane – corrente in Bologna, via Calzoni 1/3