Piaggio Aero, accordo con Enav da 12 mln

Piaggio Aerospace si è aggiudicata un contratto per la manutenzione dei P.180 di proprietà di Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia. L’accordo, della durata di 7 anni, vale 12,6 milioni e garantirà una manutenzione “chiavi in mano” dell’intera flotta, quattro P.180 Avanti II adibiti ad attività di radio-misurazione sugli aeroporti.

“L’intesa è un ulteriore passo in avanti nel percorso di rilancio di Piaggio Aerospace e in particolare nel processo di rafforzamento del polo di Genova”, ha commentato Vincenzo Nicastro, commissario straordinario dell’azienda. “E’ una conferma delle competenze che la società riesce a esprimere anche nel settore della manutenzione velivoli e del contributo che può portare all’economia della città nel suo insieme”.