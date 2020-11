Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hour di New York in attesa dell’esito del voto negli Usa. L’ipotesi di una vittoria di Donald Trump spinge le quotazioni co il greggio Wti che sale dell’1,57% a 38,26 dollari al barile e il Brent che si porta a 40,33 dollari con un aumento dell’1,59% .