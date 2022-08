Pescopagano | Massi staccatisi da una parete caduti su abitazioni, evacuate 16 persone

Mercoledì 17 agosto 2022 – Paura la notte scorsa a Pescopagano per la caduta di massi da una parere e finiti su alcune abitazioni. E’ accaduto in località Focarete.

I tre massi di circa 4 metri cubi di volume hanno causato danni alle abitazioni.

A scopo precauzionale, il sindaco di Pescopagano ha disposto l’evacuazione di cinque famiglie per complessive 16 persone.

La decisione dopo la verifica da parte dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento intervenuti con con un’autopompa un fuoristrada ed un’autovettura per un totale di 7 unità.

Un primo sopralluogo dell’ing. Pasquale Alberti del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità ha consentito di pianificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’area e la definitiva bonifica.

Sul posto sono intervenuti anche personale del 118 e Carabinieri