Pescara, rapina in una boutique. Quattro persone armate di fucili hanno aperto il fuoco.

Rapina in centro a Pescara, in un negozio della Rinascita.

Quattro malviventi armati di fucili, sono entrati all’interno di una boutique di orologi in piazza della Rinascita; una volta dentro hanno aperto il fuoco contro le vetrine contenenti orologi e preziosi.

Presenti gli addetti del negozio e un paio di clienti.

I ladri sono poi fuggiti con il bottino a bordo di due moto, poi trovate avvolte dalle fiamme in un parcheggio in via Ugo Foscolo.

La Polizia e la Scientifica stanno effettuando i rilievi di rito, sono quindi in corso le ricerche dei malviventi.