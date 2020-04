Pesaro, 8.000 mascherine a bimbi

– Il Comune di Pesaro distribuirà 8.000 mascherine “simpatiche e lavabili fino a 20 volte, per i bambini fino a 11 anni”

A consegnarle saranno i volontari di quartiere nei prossimi giorni. Le mascherine saranno contraddistinte da emoticon con smile e logo ‘wepesaro’ tricolore. Lo annuncia il sindaco Matteo Ricci. “Con l’assessore Giuliana Ceccarelli abbiamo parlato spesso dei bambini della città, del trauma che hanno subito in questi giorni di emergenza e dell’esigenza nella fase due di restituirgli il sorriso e spazi all’aria aperta in sicurezza. Un bambino su tre, infatti, vive in case senza neanche qualche metro di giardino. In attesa di sapere cosa sarà consentito fare nella fase due, ci siamo comunque posti il problema di come fare diventare la mascherina anche un modo per sorridere e giocare. Dopo lo stock per adulti ancora in distribuzione alle famiglie, “abbiamo deciso di fare un ulteriore sforzo come Comune.