Perugia – EMANUELA MORI “Combattere la pandemia senza dimenticare le altre patologie”

Perugia – “Tutti gli sforzi possibili per combattere la pandemia ma riflettori puntati anche su altre patologie e priorità sanitarie. L’emergenza Covid non deve mettere in secondo piano i malati di altre gravi patologie. Leggendo l’appello del professor Rulli sugli ottanta pazienti malati oncologici in attesa di intervento, ritengo doveroso intervenire e fare un appello alle istituzioni affinché per tutti i malati venga garantita un’assistenza adeguata, soprattutto per coloro affetti da patologie che mettono a rischio la loro vita”. È quanto dichiara Emanuela Mori, capogruppo consiliare a Perugia di Italia Viva.

“È importante che il governo proceda unito, ma ritengo fondamentale che siano resi chiari i dati dell’epidemia: sapere chi entra e chi esce dagli ospedali, le fasce d’età, la gravità delle loro condizioni, quando e come guariscono, per valutare la tenuta del nostro sistema sanitario. Bisogna evitare che la lotta per fronteggiare il Covid-19 lasci scoperta l’assistenza nelle altre aree sanitarie, un rischio reale visto che già da alcuni mesi le visite e gli interventi chirurgici non urgenti sono stati rimandati”, ha concluso Emanuela Mori.