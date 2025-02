Perugia: 24enne arrestato per maltrattamenti, la fidanzata si rifugia dai Carabinieri

Un uomo etiope di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Perugia per maltrattamenti nei confronti della sua fidanzata italiana di 21 anni. La ragazza, per sfuggire alle violenze, si è rifugiata presso il Comando Legione Carabinieri “Umbria” in corso Cavour, dove ha ricevuto assistenza.

Dopo essere stata curata in ospedale, la vittima ha denunciato una serie di episodi di violenza domestica, tra cui minacce di morte, percosse e isolamento psicologico, iniziati nel luglio precedente.

L’uomo è stato arrestato e il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo il divieto di dimora in Umbria e di avvicinamento alla persona offesa.